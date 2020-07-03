صور.. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في مستشفى إسنا للعزل بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى إسنا التخصصي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، عن خروج ٢٧ من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.

وقال بيان للمستشفى إن من بين المتعافين ٥ حالات كبار سن فوق السبعين عاما وأن عدد المتعافين الذين خرجوا من المستشفى ارتفع إلى ٨٤٦ شخصاً.

وأشارت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر في بيان سابق لها، إلى تحقيق مستشفى العزل بإسنا أعلي معدلات للشفاء بين كافة مستشفيات الجمهورية المخصصة للعزل، حيث بلغت نسبة الوفيات بالفيروس بين المصابين أقل من ٣ %، معظمهم من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وصلوا إلي المستشفى في حالة متأخرة فلم يستجيبوا للعلاج.