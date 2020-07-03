صور.. حملة لإخلاء الوحدات السكنية "منتهية التخصيص" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
شن حي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملة، اليوم الجمعة، لإخلاء الوحدات السكنية ذات الصفة الإدارية التي زالت صفتها بوفاة المخصص له الوحدة.
وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أنه جرى إخلاء 3 وحدات سكنية بمنطقتي النصر والأمين الجديد، وإعطاء مهلة لحالة رابعة لحين الإخلاء، مشيرا إلى أن هذه الوحدات لها صفة السكن الإداري وتنتهي بوفاة شاغلها ليجرى إعادتها للمحافظة لتسكين حالات الإزالة بها.
وأكد على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالحي في تسكين باقي سكان المنطقة وتوفير بدائل آمنة لهم، وذلك بمشاركة إدارات الحجز الإداري والرخص.
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