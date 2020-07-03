قلق في البنتاجون بسبب تدريبات عسكرية صينية في أرخبيل باراسيل

أعرب البنتاجون عن قلقه جراء مناورات عسكرية صينية حول أرخبيل باراسيل المتنازع عليه في بحر الصين الجنوبي.. محذرًا من أن هذه المناورات ستزيد من زعزعة استقرار الوضع في المنطقة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال البنتاجون، في بيان له إن "وزارة الدفاع قلقة بشأن قرار الصين إجراء مناورات عسكرية حول أرخبيل باراسيل في بحر الصين الجنوبي، في الفترة من 1 إلى 5 يوليو".
وأشار البيان إلى أن، هذه الأنشطة "ستزيد عدم استقرار الوضع" فيهذه المنطقة التي تتنازع السيادة عليها كل من الصين وفيتنام وتايوان.
وذكّرت واشنطن بأن، "هذه التدريبات تنتهك أيضا التزامات الصين، بموجب إعلان مدونة السلوك من قبل دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في 2002، حول تجنب نشاطات يمكن أن تؤدي إلى تعقيد أو تصعيد النزاعات وتؤثر على السلام والاستقرار".
وتابع البنتاجون، أن هذه المناورات "هي الأحدث في سلسلة طويلة" منالخطوات الصينية "لتأكيد المطالب البحرية غير القانونية وإلحاق الضرر بجيرانها في جنوب شرق آسيا في بحر الصين الجنوبي".
ودعت وزارة الدفاع الأمريكية، "جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وعدم القيام بنشاطات عسكرية قد تؤدي إلى تفاقم النزاعات" في المنطقة، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة النشاط العسكري الصيني.
وتجري هذه التدريبات الصينية وسط تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة والصين بسبب وباء كوفيد-19، الذي اتهمت فيه واشنطن بكين بإخفاء تفشي المرض والتقليل من خطورته في مدينة ووهان الصينية.
وترفض واشنطن مطالب بكين، بجزء كبير من بحر الصين الجنوبي، المنطقة التي تضم احتياطيا كبيرا من النفط والغاز.
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