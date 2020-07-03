تعمل إندونيسيا على تصميم لقاح خاص بها ضد فيروس كورونا المستجد، لأنها قلقة من أنه قد يصعب على الدول النامية الحصول عليه من الدول الأخرى ، حسبما قالت صحيفة "جاكرتا بوست".
ونقلت الصحيفة عن رئيس فريق التطوير في وزارة البحوث والتكنولوجيا علي جفرون موكتي: "كما نعلم تبقى محدودة القدرات الإنتاجية لشركات التكنولوجيا الحيوية في العالم، ونعلم كذلك أنه توجد مشاكل في مجال قنوات التوريدوالنقل العالمية".
وأشار إلى ضرورة، قيام بلاده بتصميم لقاح خاص "في إندونيسيا ليستخدم في إندونيسيا".
ووفقا للسيناريو المتفائل، يجب أن يتم الانتهاء من تطوير اللقاح الإندونيسي ضد فيروس كورونا في بداية عام 2021، وقد تبدأ اختباراته في النصف الثاني من ذلك العام.
كانت هذه تفاصيل خبر إنتاج لقاح خاص في إندونيسيا ضد فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.