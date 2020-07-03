أوضحت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تراجع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا بالعالم من 217 ألفا أمس إلى 174 ألفا ، اليوم الجمعة، فيما بلغ إجمالي الحالات 10 ملايين و869,7 ألف، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وحسب عداد الجامعة، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 521289، بينما تماثل للشفاء مامجموعه 5 ملايين وأكثر من 756 ألف شخص.
وفي قائمة الدول الأكثر إصابة بالجائحة تحتفظ الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى دون منازع مع مليونين وأكثر من 739 ألف حالة، تليها البرازيل مع مليون و496,8 ألف، ثم روسيا، وبيرو، وبريطانيا،وتشيلي، وإسبانيا، وإيطاليا، فيما ارتفعت المكسيك مع 238,5 ألف إصابة إلى المركز العاشر متجاوزة إيران.
وبين الدول العربية الأكثر تضررا بالوباء تحتل السعودية المرتبة الـ15 عالميا مع 197,6 ألف حالة، وقطر في المركز الـ21 (97,8 ألف)، ومصر في المركز الـ23 (71,2 ألف) والعراق في الـ30 (53,7 ألف) والإمارات في الـ32 (49,4 ألف)، وتليها الكويت في المركز الـ33 مع 47,8 ألف حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض الإصابات اليومية بكورونا في العالم إلى 174 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.