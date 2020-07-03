الصين تستفز أمريكا بـ”مناورات باراسيل”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأدانت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، إجراء مناورات عسكريّة صينيّة حول أرخبيل متنازع عليه في بحر الصين الجنوبي، معتبرةً أنها “ستزيد من زعزعة استقرار” الوضع في المنطقة.

وقال البنتاغون في بيان إن “وزارة الدفاع قلقة بشأن قرار الصين إجراء مناورات عسكريّة حول أرخبيل باراسيل، في بحر الصين الجنوبي، من 1 إلى 5 يوليو”.

وأشار إلى أنّ هذه الأنشطة “ستزيد عدم استقرار الوضع” في هذه المنطقة التي تتنازع السيادة عليها كلّ من الصين وفيتنام وتايوان.

وذكرت واشنطن بأن “هذه التدريبات تنتهك أيضًا التزامات الصين” بموجب الإعلان المتعلّق بسلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي عام 2002.

Advertisements

ودعا البنتاغون “جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس”، محذّرًا في الوقت نفسه بأنّه “سيُواصل مراقبة” الأنشطة العسكريّة الصينيّة في المنطقة، بحسب “فرانس برس”.

وتصاعدت التوترات بين القوتين العظميين على جبهات متعددة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه عام 2017، مع قيام البلدين بعرض عضلاتهما الدبلوماسية والعسكرية.

وتثير عمليات “حرية الملاحة” الروتينية التي تقوم بها الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي، حيث تتنازع الصين ودول المنطقة النفوذ، غضب بكين.

وعادة ما تحذر البحرية الصينية البوارج الأميركية من العبور.

من جانبها، أثارت بكين غضب دول أخرى عبر بناء جزر اصطناعية عليها منشآت عسكرية في مناطق من البحر.