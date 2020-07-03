كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 09:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في ميانمار لأكثر من 160 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في ميانمار، اليوم الجمعة، أن عدد القتلى في انهيار أرضي في منجم اليشم بشمال البلاد ارتفع إلى أكثر من 160، ويخشى المزيد من القتلى، مع استمرار جهود البحث لليوم الثاني.

وقالت إدارة الإطفاء، إنه في ساعة متأخرة من مساء الخميس انتشل عمال الانقاذ 162 جثة، كما أوردت وكالة "رويترز".

لكن ثار لين ماونج، المسؤول المحلي بوزارة الإعلام قال اليوم الجمعة، إن عدد القتلى 161 وتم إسعاف 43، وأن البحث مستمر.

وأضاف، أن نصف الضحايا لم يتم تحديدهم بعد، موضحًا، أن العديد منهم كانوا مهاجرين يعيشون في خيمة صغيرة بجانب المنجم.

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وأردف، أن مراسم لتقديم مساعدات مالية لأسر الضحايا ستُقام اليوم الجمعة. وقد تم التبرع بنحو 80،000 دولار أمريكي من قبل الحكومة الإقليمية، وهيئة صناعة الأحجار الكريمة في ميانمار، وجمعية رواد الأعمال والمجوهرات، وشركة تعدين واحدة.

وقد انهارت كومة من نفايات التعدين في بحيرة يوم الخميس ودفنت العديد من العمال تحت الطين والمياه.

وقالت إدارة الإطفاء في منشور على فيسبوك، إن عمال المناجم كانوا يجمعون الأحجار في منطقة Hpakant الغنية باليشم في ولاية كاشين - مركز صناعة اليشم السرية في ميانمار - عندما تحطمت عليهم "الموجة الموحلة" بعد هطول أمطار غزيرة.

إن الانهيارات الأرضية المميتة والحوادث الأخرى شائعة في مناجم Hpakant سيئة التنظيم، والتي تجذب العمال الفقراء من جميع أنحاء ميانمار بحثًا عن الأحجار الكريمة في الغالب للتصدير إلى الصين. لكن حادث الخميس كان الأسوأ منذ أكثر من خمس سنوات.

قُتل نحو 100 شخص في انهيار عام 2015، مما عزز الدعوات لتنظيم الصناعة. توفي 50 آخرون في عام 2019.