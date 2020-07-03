استطلاع: 38 لليكود و15 مقعدا للمشتركة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بيّن استطلاع للرأي، اليوم، الجمعة، ثبات قوّة الليكود عند 38 مقعدًا، بالإضافة إلى ارتفاع قّوة "ييش عتيد – تيلم" و"كاحول لافان" بمقعد واحد.

ووفقًا للاستطلاع الذي أجرته إذاعة "103fm"، فإن "ييش عتيد – تيلم" ستحصل على 17 مقعدًا لو حصلت الانتخابات اليوم، بينما ستحصل القائمة المشتركة على 15 مقعدًا (بتراجع مقعد واحد عن الانتخابات السابقة)، و"كاحول لافان" رابعًا، بعشرة مقاعد.

بالإضافة إلى ذلك، يحصل تحالف أحزاب اليمين المتطرّف "يامينا" و"شاس" الحريديّ على 9 مقاعد لكل منهما، في حين تحصل "يهدوت هتوراه" على 8 مقاعد، و"يسرائيل بيتينو" على 8.

ويحلّ حزب "ميرتس" أخيرًا بحصوله على 6 مقاعد.

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ودعم 64٪ من المستطلعة آراؤهم موقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، المعارض لحصول رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على تمويل لمحاكمته من رجال أعمال.

والأحد الماضي، أشار استطلاع آخر للرأي إلى أنّ 85% من المستطلعة آراؤهم قلقون من تأثير الأزمة على استقرارهم وعائلاتهم الاقتصادي، في حين قال 13% إنهم غير قلقين على أوضاعهم الاقتصادية.

كما عبّر 81% من المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وأكد 57% إنهم سينصاعون لقرارات الحكومة، إذا ما قررت فرض قيود إضافية كإجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس، في حين قال 34% إنهم سيلتزمون "قدر المستطاع" بالقرارات، فيما قال 6% إنهم سيمتنعون عن تنفيذ هذه القرارات، نظرا للصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها.