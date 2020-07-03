زيدان: برشلونة بدون ميسي.. لا أعرف ماذا سيحدث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، عن سعادته بفوز فريقه ريال مدريد على نظيره خيتافي بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وذكر زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "برشلونة بدون ميسي؟ لا أعرف ماذا سيحدث، إنه هنا في الليغا، نحب الأفضل، ما يجب أن نكون سعداء به هو أننا قمنا بجهد جماعي ضد خصم وضعنا في مشكلة، انتصرنا بروح الفريق".

وأضاف "أعتقد أننا عملنا بشكل جيد لكن الأهم الحالة البدنية الجيدة للاعبين، وهم يدافعون جيدًا، نفتقر للقليل من النشاط الهجومي، لكن الفريق قوي، نريد أن نستمر في هذا الطريق".

وتابع "لقد عانينا كمدربين ولاعبين، لأن المباريات يجب العمل عليها، وليس من السهل القيام بما حققناه، وبدون المُعاناة لا يمكنك تحقيق أي شيء".

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وأردف "نحن نقوم بالأمور بشكل جيد، وهذا ليس سهلا لأننا نلعب مباراة كل 3 أيام، هناك الكثير من المباريات متبقية، ويجب مواصلة ما نقوم به، وإذا واصلنا العمل بهذه الصلابة سيكون جيدًا".

واستكمل "التغييرات؟ لقد كانت مهمة، فهي تعمل على تغيير ديناميكيات الفريق، جميع اللاعبين على قدر واحد من الأهمية".

وواصل "فاران؟ هو في المنزل، الطبيب ذهب للكشف عليه، لكننا لن نخاطر بأي شيء، حيث كانت ضربة قوية، سنرى ما سيحدث".

وأتم "اللاعبون هم المفتاح، واجبي نقل الهدوء والصبر لهم في الأوقات الصعبة، هم يؤمنون بما نقوم به، بالصبر والهدوء يمكننا تسجيل الأهداف، يجب أن نهنئ اللاعبين لأن ما نقوم به ليس سهلًا".