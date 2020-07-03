الداخلية في غزة تعلن اعتقال "خلية تابعة للاحتلال"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الداخليّة في قطاع غزّة، فجر اليوم، الجمعة، اكتشاف "خليّة موجّهة من قبل الاحتلال"، خلال قيامها "بعمل تخريبي ضد عناصر المقاومة".

وقال بيان صادر عن الوزارة، التي تديرها حركة "حماس"، اكتشفت الأجهزة الأمنية "تحركاتٍ مشبوهة لعدد من الأشخاص خلال الأيام الماضية، وباشرت تحقيقاتٍ مكثفة، وعمليات تعقب لهؤلاء الأشخاص، أفضت إلى اعتقالهم بعد عملية أمنية استمرت عدة أيام".

وذكر البيان أن الأجهزة الأمنية في غزة صادرت "معدّات تقنية استخدموها في تنفيذ مهام داخل قطاع غزة، كما تمت مصادرة مبالغ مالية تلقاها عناصر الخلية مكافأةً من الاحتلال".

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وأضاف البيان "من خلال التحقيقات الأولية مع عناصر الخلية، تبيّن أنهم كانوا بصدد تنفيذ أعمال تخريبية أخرى ضد عناصر المقاومة خلال الأيام القادمة، بمتابعة مباشرة من ضباط مخابرات الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع "تستكمل الأجهزة الأمنية التحقيقات مع عناصر الخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

ولم تكشف الداخلية ما هي الأعمال التخريبية المقصودة أو عدد أفراد الخليّة.