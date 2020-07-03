مصر: الإفراج عن معتقل يحمل الجنسية الكندية بعد توسط ترودو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل المهندس المصري الكندي، ياسر الباز، إلى تورنتو، أمس، الخميس، بعد الإفراج عنه من قبل السلطات المصريّة إثر اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت ابنة المهندس، أمل الباز، إنّ صحة والدها تدهورت في الآونة الأخيرة "وأولويّتنا القصوى" هي تأمين العلاج الطبّي اللازم له، وأشارت إلى أنّ والدها ظهرت عليه أعراض عدّة لفيروس كورونا المستجدّ ما يجعل حياته مهدّدة، وأضافت "انتهت محنة عائلتنا أخيرًا"، شاكرةً لحكومة جاستن ترودو دعمها.

وبحسب عائلته، اعتُقل ياسر الباز (52 عامًا) في شباط/فبراير الماضي في مصر، بعد رحلة عمل دامت أشهرًا عدّة، وصودِر جواز سفره بينما كان على وشك أن يستقلّ طائرة للعودة إلى كندا.

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واعتُقل الباز في سجن طره في القاهرة، وقد ندّدت جمعيّات لحقوق الإنسان بظروف اعتقاله، بحسب ابنته.

ووفقًا لعائلته، لم تُوَجّه إلى الباز أيّ اتّهامات، ولم تشرح السلطات المصريّة علنًا أسباب اعتقاله.

وشدّدت ابنة الباز على أنّ والدها الذي هاجر إلى كندا منذ أكثر من 20 عامًا، ليس ناشطًا سياسيًا، وأنه لم ينتقد الحكومة المصريّة قطّ، وأنّه كان في مصر لأسباب مهنيّة بحتة.