رقم قياسي: 1107 مصابين جدد بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 1107 أشخاص بفيروس كورونا في البلاد أمس، الخميس، بحسب ما بيّنت معطيات وزارة الصحّة اليوم، الجمعة.

وهذه أعلى الزيادات اليوميّة في البلاد منذ وصول الفيروس في آذار/مارس الماضي.

ويرتفع عدد المرضى النشطين إلى 9618 مريضًا.

ووصفت حالات 70 من المصابين بالخطيرة (بارتفاع 5 إصابات)، ويخضع منهم 27 لأجهزة التنفّس الصناعي (انخفاض حالة واحدة).

وتوفي منذ منتصف ليلة الخميس – الجمعة شخص واحد، ليرتفع عدد الوفيات الكلي إلى 325، بينما ارتفع عدد المتعافين الكلي إلى 17599، في حين أجرت السلطات الطبيّة أمس 24491 فحصًا.

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ودخلت صباح اليوم، الجمعة، تقييدات جديدة تقيّد التجمّعات في الأماكن المفتوحة وقاعات المناسبات والبارات والنوادي الليلة ودور العبادة بـ50 شخصا؛ بالإضافة إلى قصر المشاركين في التجمعات المنزليّة على 20 شخصًا.

واستثنت الحكومة الإسرائيليّة المطاعم من التقييدات الجديدة بعد معارضة شديدة من وزير المالية، يسرائيل كاتس، الذي ادّعى أن تقييد المطاعم سيؤدّي إلى ضربة قويّة لكلّ قطاع المطاعم، وفقًا لما نقلت قناة "كان 11".

وكشفت القناة ذاتها أنّ رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحّة، سيغال سداتسكي، أبلغت مدير عام الوزارة، حيزي ليفي، أنّ "الجهاز الوبائي" التابع للوزارة غير قادر على التعامل مع عدد المرضى الحالي "وعلى شفى الانهيار".

وسبق أن صادقت الحكومة الإسرائيليّة على هذه القرارات التي أوصى بها المجلس الوزاري لمتابعة شؤون كورونا ("كابينيت كورونا")، لكن جلسة الحكومة شهدت سجالات حادّة بين وزراء الليكود و"كاحول لافان"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، خلال الاجتماع، إن "ثمن الخطأ في الصحّة والاقتصاد على حدّ سواءً من الممكن أن يكون قاسيًا جدًا"، وأضاف أنه يدعم "تقييدات إجباريّة بحدّها الأدنى لوقف انتشار الفيروس، بالإضافة إلى الحفاظ على الاقتصاد".