مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخر إثر شجار قرب نابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 28 عاما، وأُصيب آخر، في شجار نشب قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت وكالة "وفا" للأنباء.

وجاء في التفاصيل أن الشابين قد وصلا إلى مستشفى طولكرم، مُصابيْن، وقدم طاقم طبيّ الإسعافات الأولية لهما، إلا أن محاولة الإبقاء على حياة أحدهما، باءت بالفشل، ليُعلَن عن مقتله هناك.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، إن "غرفة عمليات شرطة محافظة طولكرم تلقت بلاغا عن وصول الشابين إلى مشفى طولكرم الحكومي مصابين بعد الاعتداء عليهما بأدوات حادة بالشجار، وقد وصفت إصابة إحداهما بالحرجة وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقا".

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وأضاف ارزيقات: "الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة. فيما وصل للقرية ضباط وأفراد من الأجهزة الأمنية في محافظة نابلس ولجان الطوارئ والمؤسسات بالقرية وسيطروا على الشجار".

وأشار ارزيقات إلى أن البحث عن الأشخاص المشتبه بهم، ما يزال جاريا.

يُذكر أن شقيقين قد قُتِلا وأصيب شخص ثالث بجروح وصفت بالخطيرة، جراء شجار تخلله إطلاق نار، نشب صباح الواحد والثلاثين من أيار/ مايو الماضي، في بلدة حوارة قضاء نابلس.