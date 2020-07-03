ما المقصود بـ"مناطق مقيّدة"؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خلال الأسابيع الأخيرة، عاودت الحكومة الإسرائيليّة الإعلان عن مناطق على أنها "مناطق مقيّدة"، نظرًا لتفشّي فيروس كورونا، ومن آخر المناطق التي أعلن عنها هو حيّ المحطة في مدينة اللّد.

لكن ما هو المقصود بالمناطق المقيّدة؟

بحسب وزارة الصحّة، فإنّه في هذه المناطق تسري التقييدات الآتية:

1. لا يجوز لشخص يسكن بصورة دائمة في المنطقة المقيّدة الخروج من المنطقة المقيّدة إلا لقضاء أحد الأغراض التالية:

- تلقي علاج طبي ضروري لا يمكن الحصول عليه داخل المنطقة المقيّدة.

- إجراء قضائي يستلزم حضور ذلك الشخص.

- شرطي، جندي، سجّان، موظف السلطة القطرية للإطفاء والإنقاذ أو أحد أفراد طاقم طبي الذي يغادر المنطقة لأداء وظيفته.

- جنازة أحد أفراد العائلة من الدرجة الأولى.

- نقل قاصر والداه منفصلان إلى والد يسكن خارج المنطقة المقيّدة، شريطة أن ذلك الوالد هو الوالد الحاضن أو يملك حضانة مشتركة.

- حاجة أساسية أخرى ومن ضمن ذلك مساعدة أحد أفراد العائلة، إن كان مريضًا أو كبيرًا في السن والمشاركة في جنازة أحد أفراد العائلة، رهنًا بموافقة الجهة المخولة بذلك من قبل رئيس سلطة الطوارئ الوطنية.

كما تحظر التقييدات دخول أشخاص إلى هذه المناطق، باستثناء:

- دخول جهة إنقاذ في إطار وظائفها.

- دخول شخص يسكن بصورة دائمة في المنطقة المقيّدة.

- دخول شرطي، جندي، سجان، موظف السلطة القطرية للإطفاء والإنقاذ أو أحد أفراد طاقم طبي لأداء وظيفته.

- دخول مأموري الشؤون الاجتماعية بموجب نص القانون بغية أداء وظيفتهم.

- دخول موظفين تابعين لوزارة الرفاه في قسم الخدمات الاجتماعية.

- دخول صحافي وإعلامي

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- الدخول من أجل توفير المستلزمات والخدمات الضرورية، بما في ذلك خدمات الكهرباء، والغاز، والمياه، والاتصالات والنفايات.

- نقل قاصر والداه منفصلان من قبل أحد والديه إلى منزل الوالد الآخر.

أما داخل المنطقة المقيّدة نفسها، فيُحظر التنقل إلا في حالات خاصّة هي:

- وصول موظف أو مرشح للعمل في مكان عمل يجوز له العمل فيه والعودة منه، ووصول عامل إلى مكان عمل لتنفيذ أعمال صيانة ضرورية وإصلاحات عاجلة وكذلك نقل عامل إلى مكان عمل على النحو المذكور.

- التزود بالمواد الغذائية، والأدوية والمنتجات الضرورية والحصول على الخدمات الحيوية.

- تلقي علاج طبي.

- التبرع بالدم.

- التظاهر.

- إجراء قضائي.

- الوصول إلى الكنيست.

- تلقي العلاج في أحد أطر الرفاهية.

- نشاط رياضي يمارسه فرد، أو فرد مع شخص دائم واحد فقط، أو مجموعة أشخاص يسكنون في نفس المكان، لمسافة حتى 500 متر عن مكان السكن أو لمسافة أطول حددتها اللجنة الوزارية.

- مغادرة مكان السكن من قبل فرد أو مجموعة أشخاص يسكنون في نفس المكان، لفترة وجيزة ولمنطقة عامة لمسافة حتى 100 متر عن مكان السكن أو مسافة أطول حددتها اللجنة الوزارية.

- الخروج لأداء صلاة أو لحضور حفل زفاف.

- الخروج لتقديم مساعدة طبية لشخص آخر أو لمساعدة شخص يعاني من صعوبة أو حالة ضيق تتطلبان المساعدة.

- نقل قاصر يعيش والداه منفصلين عن بعضهما البعض من قبل أحد والديه إلى منزل الوالد الآخر.

- نقل قاصر يلزم وصيه بالخروج لقضاء حاجة ضرورية على النحو الموضح ضمن هذا النظام وذلك شريطة عدم وجود جهة مسؤولة في مكان السكن يمكن ترك القاصر تحت رعايتها.