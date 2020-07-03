يافة الناصرة: مُصاب بكورونا تواجد في حمام عريس وإخضاع العشرات للحجر المنزلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خضع العشرات من أهالي يافة الناصرة إلى الحجر المنزليّ، بعد إعلان تواجد مُصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في أحد الأفراح في البلدة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيانٍ مساء اليوم الخميس.

ونقلت الوزارة عن رئيس مجلس محلي يافة الناصرة، ماهر خليلية، القول، إن "المعطيات الرسمية تشير (إلى) وجود اثنين من المرضى المؤكدين (مصابين بكورونا) في البلدة علمًا أن إحداهما شخص مقيم خارج البلدة إلا أن عنوانه مدوّن فيها".

وأوضح خليلية أن "مريضًا بكورونا شارك في حمّام عريس في البلدة ما أدى الى إدخال الكثيرين إلى الحجر المنزلي".

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وناشد خليلية أهالي البلدة "بأخذ موضوع مرض (وباء) كورونا على محمل الجد واتباع التعليمات والإرشادات التي تساهم في رفع التوعية".

ويأتي الإعلان عن مُصابَي كورونا في يافة الناصرة، وإدخال العشرات إلى الحجر؛ مُتّسقًا مع المعطيات التي نشرتها الهيئة العربية للطوارئ، في وقت سابق اليوم، والتي أفادت بأن اليوم، قد سَجَّل "الارتفاع الأعلى في عدد المصابين منذ بداية الجائحة، ووصل مجمل عدد المصابين في المجتمع العربي إلى 2250".

وجاء في البيان الصادر عن الهيئة أن مجمل عدد المصابين العرب بفيروس كورونا بلغ، اليوم، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة، 2250 إصابة مع تسجيل 73 إصابة جديدة في اليوم الأخير ليشكل هذا الارتفاع الأعلى في عدد المصابين الجدد اليومي منذ بداية الأزمة. في حين بلغ مجل الحالات الجديدة منذ بداية الأسبوع الحالي نحو 277 حالة".