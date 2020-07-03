شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا انهيار أحد مناجم ميانمار إلى 162 عاملا والان نبدء بالتفاصيل
وانهارت كومة من مخلفات التعدين في بحيرة أمس الخميس ودفنت كثيرا من العمال تحت الماء والطين.
وقالت إدارة الإطفاء إن عمال الإنقاذ انتشلوا 162 جثة حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس.
لكن ثار لين ماونج المسؤول المحلي بوزارة الإعلام قال اليوم الجمعة إن عدد الوفيات 161، وإن 43 يعالجون بالمستشفى. وأضاف أن عملية البحث مستمرة.
وذكر أن نصف الضحايا لم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن، وأضاف أن كثيرا منهم كانوا مهاجرين يعيشون في خيمة صغيرة بجوار المنجم.
والانهيارات الأرضية المميتة والحوادث الأخرى شائعة في مناجم هباكانت سيئة التنظيم، والتي تجذب العمال الفقراء من جميع أنحاء ميانمار ولكن هذا هو أسوأ حادث منذ أكثر من خمس سنوات.
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