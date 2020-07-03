شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يابانيون يطلبون من آبي إلغاء زيارة الرئيس الصيني بسبب قانون هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وسائل إعلام محلية يابانية اليوم الجمعة أن الحزب الحاكم في اليابان سيطلب من حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي إلغاء زيارة مقررة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى البلاد، وذلك في أعقاب إقرار الصين لمشروع قانون للأمن القومي مثير للجدل لتطبيقه في هونج كونج.

ومن المتوقع أن يقدم حزب آبي الديمقراطي الليبرالي قرارا يدين الصين إلى مكتب رئيس الوزراء الأسبوع المقبل.

وجاء في القرار، بحسب كيودو نيوز، أن الحزب الديمقراطي الليبرالي "يعرب عن إدانته الشديدة"، في الوقت الذي تم فيه اعتقال أكثر من 300 متظاهر في مظاهرات في هونج كونج أثارها تمرير القانون.

ويقول القرار "لا يمكننا الوقوف على الهامش".

وكتب عضو البرلمان الياباني عن الحزب الديمقراطي الليبرالي ماساهيسا ساتو عبر تويتر: "من المستحيل أن يزور الرئيس شي جين بينج اليابان".

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وكان من المفترض أن يكون شي أول رئيس صيني يزور اليابان في وقت مبكر من هذا العام بصفته ضيف دولة منذ قيام هو جينتاو بذلك في عام .2008

ولكن في مارس، أجبر تفشي فيروس كورونا الذي انطلق من مدينة ووهان بوسط الصين شي على تأجيل زيارته.

من ناحية أخرى ، قدمت اليابان احتجاجا إلى الصين بعد أن دخلت سفينتان لقوات خفر السواحل الصينية إلى ما تعتبره طوكيو مياهها الإقليمية بالقرب من جزر سينكاكو التي تديرها اليابان يوم الخميس، حسبما قال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي.

وتطالب الصين وتايوان أيضًا بأحقيتهما في الجزر غير المأهولة، حيث يُعرفان باسم دياويو و تياويوتاي.

وغرد ساتو نائب وزير الخارجية السابق عبر تويتر "هونج كونج اليوم هي سينكاكو غدا".