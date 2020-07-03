مقتل ثمانية شرطيين في كمين في شمال الهند

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أعلنت سلطات أوتار براديش الهندية الجمعة مقتل ثمانية شرطيين هنود بوابل من الرصاص خلال مهمة لتوقيف زعيم عصابة يجري البحث عنه في جريمة قتل في قرية في هذه الولاية الواقعة في شمال الهند.

وجرح سبعة اشخاص آخرين أحدهم مدني في إطلاق النار الليلي الذي وقع في قرية في الولاية الكبيرة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المشتبه به الذي يجري البحث عنه يدعى فيكاش دوباي، بينما ذكرت الصحف الهندية أن المشتبه به لديه ماض إجرامي ويشتبه خصوصا بتورطه في قتل مسؤول سياسي ووزير في أوتار براديش في 2001. ويجري البحث عنه في نحو ستين قضية.

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وقال قائد شرطة الولاية اتش سي أواثي إنه "لقي دعم كل سكان القرية لأن النيران أطلقت من أسطح العديد من المنازل".

وذكر مسؤول آخر في الشرطة براشانت كومار أن المهاجمين الذين أغلقوا مدخل القرية بحفارة، يمتلكون رشاشات نصف آلي على ما يبدو. وقال لصحافيين "إنه هجوم جرى التخطيط له من قبل ضد رجال الشرطة".

وفر فريقه المؤلف من سبعة أو ثمانية أشخاص بعد الكمين، وتجري عملية بحث واسعة للعثور عليهم.