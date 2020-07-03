شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات قانون البناء.. زيادة مدة الترخيص والحفاظ على الرقعة الزراعية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهدف تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 التيسير على المواطنين فى مسألة استخراج تراخيص البناء، وكذلك ووقف النمو العشوائى، والقضاء على العشوائيات بشكل نهائى، وذلك من خلال حزمة من التعديلات التى تتماشى مع الإطار العام والأوضاع التى آلت إليها الثروة العقارية مؤخرا. وفيما يلى نذكر أبرز المعلومات بشأن هذه التعديلات: وفيما يلى نذكر أبرز المعلومات بشأن هذه التعديلات: 1. زيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات. 2. السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني. 3. تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 4. عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء. 5. إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. Advertisements 6. يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية. 7. يحدد المجلس مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني. 8. ويحدد أيضا الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية. 9. استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى. 10. سرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية. 11. سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعديلات قانون البناء.. زيادة مدة الترخيص والحفاظ على الرقعة الزراعية الأبرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.