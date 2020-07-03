كيم جونج : نجحنا فى الحد من انتشار كورونا فى كوريا الشمالية

أكد الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، أن بلاده نجحت فى تحجيم فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.



وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الجمعة أن كيم حذر فى اجتماع موسع للمكتب السياسى لحزب العمال الكوريين الحاكم من "الرضا عن

النفس أو الاسترخاء ولو قليلا" فيما يتعلق بمكافحة الوباء ودعا للحفاظ على "أقصى درجات الحذر".

وأضاف كيم، إنه على الرغم من الأزمة الصحية العالمية، "فإننا نمنع الفيروس الخبيث تماما من دخول

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أراضينا ونحافظ على استقرار وضع مكافحة الوباء".

يشار إلى أن كوريا الشمالية سجلت أول إصابة بفيروس كورونا فى شهر فبراير، وذكرت وسائل إعلام إنه تم التأكد من إصابة مواطنة كورية شمالية قادمة من الصين، على الرغم من أن كوريا الشمالية من أوائل الدول التى أغلقت حدودها مع الصين لاحتواء أزمة الفيروس.