أكد الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، أن بلاده نجحت فى تحجيم فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
النفس أو الاسترخاء ولو قليلا" فيما يتعلق بمكافحة الوباء ودعا للحفاظ على "أقصى درجات الحذر".
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الجمعة أن كيم حذر فى اجتماع موسع للمكتب السياسى لحزب العمال الكوريين الحاكم من "الرضا عن
وأضاف كيم، إنه على الرغم من الأزمة الصحية العالمية، "فإننا نمنع الفيروس الخبيث تماما من دخول
يشار إلى أن كوريا الشمالية سجلت أول إصابة بفيروس كورونا فى شهر فبراير، وذكرت وسائل إعلام إنه تم التأكد من إصابة مواطنة كورية شمالية قادمة من الصين، على الرغم من أن كوريا الشمالية من أوائل الدول التى أغلقت حدودها مع الصين لاحتواء أزمة الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم جونج : نجحنا فى الحد من انتشار كورونا فى كوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.