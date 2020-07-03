كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 07:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر المنازل تنشطر نصفين.. لحظات مرعبة من فيضانات الصين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت بعض المناطق في الصين لفيضانات كانت هي الأشد منذ أعوان، حيث تشهد البلاد هطولا للأمطار بمستويات عالية منذ 27 يونيو الجاري، وتسبب ذلك في غرق العديد من الشوارع، كما أفاد بذلك التلفزيون الصيني.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو رهيب يرصد لحظة اقتلاع أحد المنازل، وانشطاره إلى نصفين، إلى إحدى ضفاف نهر "يانغتسي"، الذي يعد من أطول أنهار الصين.