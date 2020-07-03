كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 07:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تهاجم تركيا بعد محاكمة 11 حقوقيا بتهمة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها من محاكمة تركيا لـ11 حقوقيا بتهمة الإرهاب، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.
وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن المتهمين قد يسجنون لـ 15 عاما بسبب نشاطهم الحقوقي، مطالبة أنقرة بإسقاط تهم الإرهاب عن الحقوقيين المعتقلين.
وأكدت، أن تركيا لم توضح كيف أصبحت أنشطة الحقوقيين المعتقلين إرهابا.
وأشارت إلى أن الاعتقالات وقعت في "وقت يتسم بحساسية سياسية خاصة في تركيا"، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى حينها لمحاولة الانقلاب في عام 2016، داعية الحكومة التركية والنيابة العامة إلى "إظهار القوة من خلال إسقاط التهم، عندما لا تتمكن أدلة التحقيقات من تثبيتها".
المتهمون، ما يعرف بمجموعة "إسطنبول 10"، داهمتهم الشرطة التركية في يوليو 2017، خلال ورشة عمل حول حقوق الإنسان. ولاحقا "حاول المدعي العام ربط المدافعين عن حقوق الإنسان" بمنظمات إرهابية مختلفة من خلال أدلة تم جمعها فقط بعد إلقاء القبض عليهم، بحسب الخبيرة الأممية.