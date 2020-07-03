كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 07:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تهاجم تركيا بعد محاكمة 11 حقوقيا بتهمة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها من محاكمة تركيا لـ11 حقوقيا بتهمة الإرهاب، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن المتهمين قد يسجنون لـ 15 عاما بسبب نشاطهم الحقوقي، مطالبة أنقرة بإسقاط تهم الإرهاب عن الحقوقيين المعتقلين.

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وأكدت، أن تركيا لم توضح كيف أصبحت أنشطة الحقوقيين المعتقلين إرهابا.