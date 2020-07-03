شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات لوزارة الصحة في المكسيك تسجيل 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، في رقم قياسي جديد لعدد الإصابات اليومية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 238 ألفا و511 حالة.

وزاد عدد الوفيات بسبب الفيروس 679 ليرتفع الإجمالي في المكسيك إلى 29189 حالة.