كوريا الجنوبية.. 63 إصابة مؤكدة بالفيروس ترفع الإجمالي إلى 12,967

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أنه تم الإبلاغ عن 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12,967 إصابة.
وبحسب طرق العدوى بفيروس كورونا، كانت 52 حالة لانتقال العدوى محليا و11 حالة قادمة من الخارج.
ومن بين الـ 52 حالة لانتقال العدوى محليا، تم اكتشاف 29 حالة في العاصمة وضواحيها، منها 12 حالة في سيئول و16 حالة في إقليم كيونغ كي وحالة واحدة في إنتشون.
وجاءت الـحالات المتبقية في المناطق الأخرى، منها 10 حالات في مدينة دايغو، و6 حالات في مدينة كوانغجو، و4 حالات في مدينة دايجون، وحالة واحدة في كل من إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي وإقليم جولا الشمالي وإقليم كيونغ سانغ الشمالي.
ومن بين الـ 11 حالة القادمة من الخارج، تم اكتشاف 4 حالات من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار. وكانت الـ 7 حالات المتبقية للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي في منزل أو مرافق بعد دخولهم إلى البلاد.
ووصلت نسبة الوفيات لجميع الفئات العمرية إلى 2.17%، بيد أنها ارتفعت إلى 2.42% في الستينات من العمر و9.45% في السبعينات وقفزت إلى 24.78% في الثمانينات وأكبر.
وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 75 حالة إلى 11,759 حالات. وتراجع عدد المرضى الخاضعين للعلاج بمقدار 12 شخصا ليبلغ 926 شخصا.
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