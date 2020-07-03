البنتاجون يدين تدريبات الصين العسكرية في البحر الجنوبي

دانت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، إجراء مناورات عسكرية صينية حول أرخبيل متنازع عليه في بحر الصين الجنوبي، معتبرة أنها "ستزيد من زعزعة استقرار" الوضع في المنطقة.

وقالت في بيان إن "وزارة الدفاع قلقة بشأن قرار الصين إجراء مناورات عسكريّة حول أرخبيل باراسيل في بحر الصين الجنوبي من 1 إلى 5 يوليو/ تموز".

وأشار إلى أن هذه الأنشطة "ستزيد عدم استقرار الوضع" في هذه المنطقة التي تتنازع السيادة عليها كلّ من الصين وفيتنام وتايوان.



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وذكرت واشنطن بأن "هذه التدريبات تنتهك أيضًا التزامات الصين" بموجب الإعلان المتعلق بسلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي عام 2002.

ودعا البنتاجون "جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس"، محذّرًا في الوقت نفسه بأنّه "سيُواصل مراقبة" الأنشطة العسكريّة الصينيّة في المنطقة.

وترفض الولايات المتحدة مطالبة الصين الإقليمية بجزء كبير من بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك باراسيل، التي تطالب بها أيضا فيتنام وتايوان.

وتطالب الصين بالسيادة على كل بحر الصين الجنوبي الاستراتيجي تقريبا وتنتقد الولايات المتحدة وحلفاءها بسبب العمليات البحرية قرب الجزر التي تسيطر عليها.