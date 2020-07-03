واشنطن تسعى لاستئناف المحادثات المتعثرة مع بيونج يانج

قال مسؤول حكومي إن المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية سيزور كوريا الجنوبية الأسبوع القادم مع سعيها لاستئناف المحادثات مع الشمال قبل الانتخابات الأمريكية.



وقال المسؤول إن المبعوث الأمريكي ستيفن بيجن نائب وزير الخارجية، والذي قاد المفاوضات على مستوى العمل مع كوريا الشمالية، سيكون ضمن العديد من المسؤولين بوزارة الخارجية الذين سيعقدون محادثات مع نظرائهم من كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء.

كان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن قد قال الأربعاء الماضي إنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الاجتماع مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

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وقال وزير خارجية كوريا الجنوبية أمس الخميس إن سول تسعى من أجل استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

كان بيجن قد قال إنه ما زال هناك وقت أمام الطرفين لاستئناف الحوار و"إحراز تقدم ملموس".

واجتمع ترامب وكيم لأول مرة في 2018 في سنغافورة مما عزز الآمال في التوصل لاتفاق يلزم بيونجيانج بالتخلي عن برنامجها للتسلح النووي. لكن قمتهما الثانية في فيتنام في 2019 انهارت عندما رفض ترامب عرض كيم بتفكيك المنشأة النووية الرئيسية في كوريا الشمالية مقابل تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية.