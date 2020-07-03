شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يعلن تمسكه بضرورة تدريس مادة عن السياحة بمختلف المراحل التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن السياحة من أهم القطاعات التى من الممكن أن تدر دخلا كبيرا للدولة المصرية، خاصة وأن مصر لديها من المقومات ما يجعلها مؤهلة لأن تكون من أكبر الدولة الجاذبة للسائحين على مستوى العالم، وذلك سواء من خلال الموقع الجغرافى، أو تنوع مصادر السياحة، بالإضافة لكم الآثار الموجود بها، والوقائع التاريخية العالمية التى يجب استغلالها الاستغلال الأمثل من خلال الترويج الجيد والتسويق لها.

وأعلن عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، تمسكه بالمقترح الذى تقدم به سابقا بشأن تدريس مادة عن السياحة بمختلف المراحل التعليمية، وذلك لأهمية هذا الأمر وكيفية تعظيم الاستفادة من هذا المورد الهام، متابعا:" سبق وأن تقدمت باقتراح لتدريس المادة ولكن لم يتم البت فيه، ولكن لن يكون هناك نهوض حقيقى بالقطاع سوى من خلال زيادة الوعى لدى المواطن، وأن يكون جميع المصريين معنيين بقطاع السياحة، حول كيفية التعامل مع السائح، وكيفية استغلال الأصول غير المستغلة، إلى جانب كيفية التسويق والترويج للسياحة المختلفة سواء الآثار، الدينية ، العلاجية، التاريخية، والشاطئية".

وطالب عضو اللجنة، ضرورة استغلال كافة المصادر السياحية المختلفة على مستوى الجمهورية، ووضع خطة للتشويق تهدف للنهوض بالقطاع، وأن يدر دخلا كبير نستطيع من خلالها الإنفاق على التعليم والصحة والصرف الصحى ومياه الشرب، وغيرها من القطاعات، مؤكدا أن عدم التسويق من العقبات التى تواجه السياحة المصرية، على الرغم من الوسائل الحديثة ومواقع التواصل التى أتاحت للجميع فرصة كبيرة للترويج للمعالم السياحية المختلفة.