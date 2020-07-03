طنجة..56 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 16 بحارا و3 من الأطر الصحية

سجلت مدينة طنجة، اليوم الخميس 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، موزعة على بؤر صناعية ومهنية.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن من بين الإصابات 16 بحارا بميناء طنجة للصيد، و3 حالات من الأطر الصحية العاملين بالمستشفى الجهوي محمد الخامس.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن الحالات الجديدة تتوزع على أحياء فال فلوري، والإدريسية، الحي الجديد، حومة الشوك، المجمع الحسني، بئر الشفاء، مغوغة، طنجة البالية.
وكانت جهة الشمال قد سجلت وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، 2304 حالة مؤكدة، تماثل منها للشفاء 1378حالة.
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