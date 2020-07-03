رحلة خاصة لتأمين عودة المغاربة العالقين في كندا يوم الاثنين

بعدما مغاربة أوروبا وإفريقيا والخليج، سيتمكن المغاربة العالقون في كندا من العودة إلى المغرب بعد برمجة رحلة خاصة من مطار مونتريال الكندي في اتجاه المغرب، تكريسا لبرنامج إعادة المغاربة العالقين في الخارج عقب إغلاق الحدود نتيجة التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وعلم “اليوم 24” من مصدر جيد الإطلاع أن شركة الخطوط الملكية المغربية ستؤمن رحلة عودة المغاربة العالقين بكندا يوم الاثنين، وذلك بعد أن تكون الطائرة ذاتها قد أقلت كنديين ومغاربة مقيمين بكندا من المغرب في اتجاه مونتريال بعد غد السبت انطلاقا من الثامنة صباحا.

وأشعرت سفارة كندا بالعاصمة الرباط مواطنيها العالقين بالمغرب بتاريخ الرحلة الخاصة، التي ستنطلق من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، يوم السبت المقبل بداية من الثامنة صباحا في اتجاه مونتريال.

وكشف مصدر مطلع، في حديثه مع “اليوم 24″، أن الرحلة في اتجاه كندا ستؤمنها شركة الخطوط الملكية المغربية، مشددا في السياق ذاته على كون الرحلة لن تكون مجانية، وأن المسافرين مطالبين بأداء ثمن التذكرة المحدد في 7500 درهم.

وشدد المصدر ذاته على كون الرحلة خاصة فقط بالمواطنين الكنديين، وكذا المغاربة المقيمين في كندا، مبرزا أن التوفر على كمامة إلزامي قبل صعود الطائرة، وأن جميع المسافرين سيخضعون للحجر الصحي بمجرد الوصول إلى كندا.