oncf: 350 ألف مسافر استعملوا القطار بعد بدء المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي

أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه منذ يوم 25 يونيو المنصرم، تاريخ بدء المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي بالمملكة، استأنفت قطارات الخط ”البراق” و”الأطلس” حركة سيرها وتم تعزيز القطارات المكوكية السريعة على محاور القرب، مسجلا أن ما يقارب 350 ألف مسافر الذين اختاروا القطار في تنقلاتهم خلال هذه المرحلة.

وأوضح المكتب في بلاغ له أن الاستئناف التدريجي لحركة سير القطارات تميز بالإقبال الملحوظ، الذي واكبه المكتب بالرفع من عدد القطارات من 116 إلى 144 قطارا في اليوم من أجل تلبية الطلب الذي تم تسجيله على جميع المحاور.

وأضاف البلاغ أن المكتب عزز هذا العرض باعتماده تدابير محكمة لضبط نسبة ملء القطارات واحترام قواعد التباعد الاجتماعي وكذا التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بالسلامة الصحية وفق ما تنص عليه السلطات المعنية، ومن ذلك إجبارية ارتداء الكمامة وخفض نسبة بيع المقاعد وملء القطارات واحترام قواعد التباعد الاجتماعي بالمحطات وعلى متن القطارات، وتعزيز التنظيف والتعقيم بشكل مستمر للقطارات والفضاءات المشتركة بالمحطات، وكذا توفير المحلول الكحولي بالمحطات والقطارات.

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وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه التدابير مكنت من توفير حركية مسؤولة، مع الحرص على سفر في ظروف آمنة ومريحة لا سيما في ما يتعلق بشروط الأمن الصحي.

وحسب البلاغ، فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية يواصل ملاءمة العرض السككي لمواكبة ارتفاع الطلب إلى غاية العودة للخدمة العادية خلال الأيام المقبلة.

ودعا المكتب في هذا الصدد زبنائه من جديد إلى العمل على برمجة سفرهم والشراء القبلي للتذاكر عبر موقعه التاجري www.oncf-voyages.ma، من أجل ربح الوقت وسلاسة التدفقات أمام شبابيك بيع التذاكر بالمحطات وحجز المقاعد بالقطارات المرغوبة.