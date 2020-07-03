فنانون مغاربة.. نجوم في الخارج لكنهم غير مشهورين محليا – فيديو

يحاول الفنانون المغاربة عادة كسب شهرة واسعة في المغرب، ومن ثمة السعي إلى كسب مزيد منها خارجه، لكن آخرين منهم يعيشون سيناريوها مخالفا، إذ إن شهرتهم في بلدهم الأصلي محدودة جدا، مقارنة مع النجومية، التي يعيشونها في الخارج.

اليوم 24، يقربكم من أسماء يسطع نجمها، حاليا، في أوربا، إلا أنها غير مشهورة إلى حدود الساعة في المغرب، أو أن شهرتها قليلة، على الرغم من انجازاتها المميزة في دول المهجر.