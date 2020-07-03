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شكرا لقرائتكم خبر عن كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكية يعلن موعد الاختبار النهائي للقاحات كورونا والان مع التفاصيل
الجمعة 3 يوليه 2020
صورة أرشيفية
كشف كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي، أنطوني فاوتشي، عن أن لقاحات فيروس كورونا المرشحة ستدخل مرحلة الاختبارات الأخيرة في نهاية شهر يوليو الجاري.
وأضاف "فاوتشي" في تصريحات نقلها موقع روسيا اليوم، يوم الخميس، أن لقاحات أخرى ستدخل هذه المرحلة تدريجيا في أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.
وتابع: "سيكون في وسعنا أن نعرف ما إذا كنا نتعامل مع لقاح فعال وآمن مع بداية الشتاء أو نهايته، أو عند بداية سنة 2021".
وكان مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة فرانسيس كولينز أعرب الخميس عن تفاؤله بتحقيق هدف إنتاج لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد نهاية 2020.
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