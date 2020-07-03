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شكرا لقرائتكم خبر عن بن فريد يشن هجوماً لاذعاً على محافظة شبوة والان مع التفاصيل
الجمعة 3 يوليه 2020
شن رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، هجوماً حاداً على محافظ شبوة الإخواني محمد بن عديو، بسبب اجتماع الأخير بعناصر من المخابرات التركية، محذراً من التدخل التركي في الجنوب عبر مليشيات الإصلاح الإرهابية المدعومة قطرياً.
وكتب "بن فريد" تغريدة عبر حسابه بتويتر: عادة ما تدخل أجهزة مخابرات الدول تحت غطاء "الجمعيات الخيرية ودخول الأتراك إلى الجنوب بتنسيق مع عناصر الإخوان حدث قبل فترة، وهذا اللقاء الذي يجمع محافظ شبوة بعناصر تركية سبق أن ظهرت له صور من قبل".
وأضاف: "جمعية IHH التركية متواجدة في أكثر من محافظة وما خفي بطبيعة الحال أعظم وأخطر بكثير".
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