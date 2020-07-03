جيش الاحتلال الإسرائيلي يدشن وحدة استخباراتية لتنفيذ مهام بهذة الجبهات

الخميس 2 يوليه 2020

صورة أرشيفية

كشفت هيئة البث الإسرائيلية النقاب عن تدشين الجيش الإسرائيلي وحدة استخباراتية، يمكنها تنفيذ مهام نوعية في جبهات مختلفة.



وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إلى أن الجيش الإسرائيلية دشن هيئة "الاستخبارات المرئية"، التي تستخدم تكنولوجيا الذكاء الصناعي من أجل تحليل ودمج المعلومات خلال الحرب.

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وأوضح الجيش الإسرائيلي أن تلك الوحدة سيطلق عليها وحدة "9900" في هيئة الاستخبارات، التي توفر للقوات المقاتلة صورة استخباراتية ومرئية لساحة القتال تتلقاها عن طريق الحواسب.

أشارت الوحدة الاستخباراتية إلى أن تلك الهيئة بقدرتها على استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي لتحليل ودمج معلومات استخباراتية كثيرة.

وتجمع تلك الهيئة معلوماتها من مصادر متنوعة، مثل "الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار ومصادر إنسانية في صورة شاملة وموحدة"، وتتلقى القوات المقاتلة في وقت حقيقي خلال المعركة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن تلك الوحدة الاستخبارات تتيح للوحدات المقاتلة إمكانية مواجهة التحديات في ساحة القتال الجديدة ومن تخطيط المناورة البرية بواسطة جهاز يحاكي ساحة القتال.

وأضافت أن تلك الوحدة تأتي في إطار الخطة الخماسية الجديدة للجيش الإسرائيلي، وتقرر أن يترأس قائد هذه الوحدة هيئة قتالية خاصة تجمع بين المستويين الاستخباراتي والقتالي.