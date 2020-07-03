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شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون في نيجيريا يطالبون بتغيير أسماء المواقع التى تحمل أسماء تجار الرقيق والان مع التفاصيل
الخميس 2 يوليه 2020
صورة أرشيفية
طالب نواب في برلمان ولاية لاجوس بنيجيريا، التي تعد المركز التجاري للبلاد وأكبر مدنها، إعادة تسمية المناطق والمعالم التي تحمل أسماء تجار الرقيق والمسؤولين الاستعماريين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.
وقال نوهيم آدمز القائم على المبادرة خلال الإجراءات إن الاحتجاجات ضد مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة كشفت "العنصرية الممنهجة والقمع والهيمنة على السود من قبل البيض، برغم إلغاء تجارة الرقيق المثيرة للسخط والأنشطة ذات الصلة منذ القرن الثامن عشر".
وقال النواب إن حاكم الولاية باباجيد سانوو-أولو يجب أن يوجه مسؤولي قطاعات السياحة والفنون والثقافة باتخاذ إجراءات للتعجيل بإزالة التماثيل المشار إليها وإعادة تسمية المباني والآثار.
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