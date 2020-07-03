شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل 55 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
وقفزت بشدة حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي مما وضع معالجة الرئيس دونالد ترامب للأزمة تحت التدقيق ودفع عددا من حكام الولايات إلى وقف خطط لإعادة فتح ولاياتهم بعد إجراءات عزل عام مشددة.
وبلغ العدد اليومي للإصابات في الولايات المتحدة 55274 حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي سجلته البرازيل في 19 يونيو والبالغ 54771.
كان أنتوني فاوتشي رئيس المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية قد حذر في وقت سابق هذا الأسبوع من أن الزيادة اليومية في عدد الحالات الجديدة في الولايات المتحدة يمكن أن تصل إلى 100 ألف ما لم يتم اتخاذ إجراءات في أنحاء البلاد لكبح انتشار الفيروس.
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