شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مسلح بعد دخوله مقر إقامة رئيس الوزراء الكندي والان نبدء بالتفاصيل
ألقت الشرطة الكندية القبض على رجل مسلح منطقة سكنية بها مقر إقامة رئيس الوزراء جاستن ترودو في وقت مبكر من صباح أمس الخميس، بحسب شرطة الخيالة الملكية الكندية.
وقالت الشرطة إن الرجل "اخترق مدخل المشاة الرئيسي" وأن سيارته كانت معطلة عند الاصطدام. وأظهرت صور من هيئة الإذاعة الكندية سي بي سي أن البوابة بدت متضررة بعد الحادث.
وقالت شرطة الخيالة الملكية الكندية في بيان في وقت متأخر يوم الخميس إن الرجل، وهو فرد بالقوات المسلحة الكندية، "اعتقل قبل الساعة الثامنة والنصف بقليل (1230 بتوقيت جرينتش) دون وقوع أي أحداث وتم احتجازه لدى الشرطة لاستجوابه".
وأكدت الشرطة أنه لا ترودو ولا الحاكمة العامة، جولي باييت ، كانا في المبنى عند وقوع الحادث.
وتقوم شرطة الخيالة الملكية الكندية بالتحقيق ولكن لم يتم حتى الآن توجيه اتهامات.
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