شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس مقارنة مع ثلاث حالات في اليوم السابق.
وأضافت اللجنة في بيان أن ثلاثة من الإصابات الثلاث الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج، بينما رصدت العاصمة بكين حالتين جديدتين. ولم تُسجل أي وفيات جديدة.
وسجلت الصين أيضا أربع حالات لم تظهر عليها أعراض المرض بعد تسجيل حالتين في اليوم السابق.
وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 83542 حتى الثاني من يوليو، بينما ظل عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة.
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