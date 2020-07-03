شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترفع الحجر الصحي عن الوافدين من 4 الدول والان نبدء بالتفاصيل

قالت الحكومة البريطانية إنها سترفع شرط الحجر الصحي المفروض لمكافحة مرض (كوفيد-19) على الوافدين إلى إنجلترا من دول بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا اعتبارا من 10 يوليو.

وقالت وزارة النقل إنه سيتم الإعلان اليوم الجمعة عن قائمة كاملة بالدول التي يشملها ذلك.

Advertisements

وقالت الحكومة إنها تتوقع أن تتعامل الدول الواردة على القائمة بالمثل وتخفف قيودها على السفر أيضا.

وتملك حكومات اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية السلطة على شؤونها المتعلقة بالصحة العامة.

وتتجه بريطانيا صوب إعادة فتح المطاعم وأنشطة أخرى في مطلع الأسبوع القادم في إطار عملية تدريجية لإعادة فتح اقتصادها.