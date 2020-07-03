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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 53 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020
الخليج 365 - متابعات
كشفت شبكة "سكاي نيوز العربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية المعنية بجائحة كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، تسجيل إصابات جديدة بالفيروس التاجي.
وكشف تقرير جونز هوبكنز، عن تسجيل أكثر من 53 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الأربعة وعشرون ساعة الأخيرة.
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