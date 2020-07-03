عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 53 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020

الخليج 365 - متابعات

كشفت شبكة "سكاي نيوز العربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية المعنية بجائحة كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، تسجيل إصابات جديدة بالفيروس التاجي.

وكشف تقرير جونز هوبكنز، عن تسجيل أكثر من 53 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الأربعة وعشرون ساعة الأخيرة.