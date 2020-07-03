شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقوق وواجبات ذوى الإعاقة المستفيدين من الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير من الحقوق التى تضمنها القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومن ثم جاءت اللائحة التنفيذية لقانون لتبين كافة هذه الحقوق، وتوضيح آليات الحصول عليها، وذلك لضمان تحقيق فلسفة التشريع على أرض الواقع المتمثلة فى تحقيق الدمج الشامل لهذه الشريحة العريضة فى المجتمع بصورة تضمن لهم حصولهم على كافة حقوقهم المنصوص عليها فى التشريع.

وفيما يلى نذكر التزامات الأشخاص ذوى الإعاقة فيما يخص حصولهم على وحدات الإسكان الاجتماعى، والتسهيلات الممنوحة لهم

يلتزم الشخص ذو الإعاقة المستفيد من الإسكان الاجتماعى بمراعاة الآتي:

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يقوم المستفيد بسداد جميع أنواع الأقساط وفقا للقواعد والأحكام المنظمة لذلك.

يجوز للجهة الإدارية المختصة بناء على طلب يقدم إليها من المستفيد تأجيل الوفاء بالأقساط المستحقة بالتزام مکتوب.

فى حالة التوقف عن سداد أربعة أقساط شهرية متتالية أو متباعدة خلال أى سنة من السنوات، يحق للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشخص غير الملتزم.

يحظر على المستفيد بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، أو بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.