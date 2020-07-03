آخر دولة تستخدم الصليب المعقوف تتخلى عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - أزالت آخر دولة في العالم، تستخدم الصليب المعقوف، الرمز الأكثر ارتباطًا بالنازية من شعار قواتها الجوية، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وبعد قرن كامل، أزالت قيادة سلاح الجو الفنلندي، بهدوء، الصليب المعقوف من شعارها، واستبدلته بشارة محايدة هي نسر ذهبي.

وتم إقرار التغيير، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس"، لتجنب الارتباط الزائف والمزعج بشعار ألمانيا النازية سيئ السمعة، منذ يناير 2017، لكن لم يتم الإعلان عنه علنًا من قبل جيش الدولة الواقعة في شمال أوروبا في ذلك الوقت.

وأقر البريغادير جنرال ياري ميكونين من قيادة القوات الجوية الفنلندية، الخميس، لـ"أسوشيتد برس: بأن شعار الصليب المعقوف التاريخي خلق التباسًا على مر السنين في أوساط الزملاء الدوليين.

وقال ميكونين: "لا يمكن إنكار أننا كنا نضطر من وقت لآخر أن نوضح تاريخ الصليب المعقوف الموجود في شعار سلاح الجو الفنلندي، الذي يعود إلى عام 1918".

وأضاف: "تسبب الشعار في فهم خاطئ لدى شركائنا الأجانب، لذلك كان الاستمرار في استخدامه غير مناسب وغير ضروري".

ويعد الصليب المعقوف رمزًا قديمًا وأيقونة دينية في العديد من الثقافات التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، لكن لا يزال العديدون يربطون بينه وبين الصليب المعقوف الألماني النازي الشهير، الذي اعتمده أدولف هتلر وحزبه النازي في أوائل عشرينيات القرن العشرين.

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ويعود أصل شعار الصليب المعقوف لقيادة القوات الجوية الفنلندية إلى مارس عام 1918 عندما تم تأسيس القوات الجوية الفنلندية بعد أشهر قليلة فقط من إعلان فنلندا استقلالها في السادس من ديسمبر 1917.

وتبرع الكونت السويدي إريك فون روزين لجارة بلاده المستقلة حديثًا بالطائرة الأولى في قواتها الجوية، وهي طائرة استطلاع من طراز ثولين تايب دي، كان مرسومًا على جناحيها صليب معقوف أزرق اللون، يعتبره شخصيًا جالبًا للحظ.

وسرعان ما تبنت القوات الجوية الفنلندية الرمز، وهو صليب معقوف أزرق اللون على خلفية بيضاء، واستخدمته كشعار على جميع طائراتها من عام 1918 حتى عام 1945.

ولا يزال الصليب المعقوف مطبوعًا على بعض أعلام وزينة وحدات القوات الجوية.

وكان فون روزين، وهو مستكشف وباحث في الإثنيات من الطبقة العليا، صهرًا للزعيم النازي هيرمان غورينغ، الذي كان طيارًا في الحرب العالمية الأولى، لكن الكونت السويدي تبنى واستخدم رمز الصليب المعقوف الأزرق، قبل النازيين بوقت طويل.

وشدد سلاح الجو على أن الرمز ليس له ارتباط بألمانيا النازية، رغم دخول فنلندا في وقت لاحق في تحالف مع الرايخ الثالث خلال الحرب العالمية الثانية.​