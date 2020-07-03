تركيا تهاجم فرنسا وتتهمها بنقل أموال الإمارات إلى ليبيا

هاجمت تركيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووصفت سياسته في ليبيا بالتدميرية

وفي حين حدد الاتحاد الأوروبي موقفه من طرفي الصراع في هذا البلد، أكدت واشنطن وطرابلس على ضرورة "طرد المرتزقة".

وفي تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو أمس الثلاثاء في أنقرة، كردّ على تصريحات ماكرون تحدث فيها عن مسؤولية "جنائية" لتركيا في ليبيا، قال إن فرنسا توجد في ليبيا لتحقيق مصالحها فقط، ووصف موقفها تجاه هذا البلد بالاستعماري والهدام، مضيفا أن عليها أن تكون شفافة وصادقة قبل أن يقوم ماكرون بإنتقاد تركيا، وفق قوله.

وأكد الوزير التركي على أن فرنسا تدعم "شخصا إنقلابيا"، وتتحرك وفقا لمفهوم مدمر في ليبيا، مشيرا إلى أن باريس ورغم نفيها دعم اللواء الليبي المتقاعد حفتر فإنها تنقل أموال الإمارات إليه.

وذكر أن هناك نقاشا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إعتبار الوجود الروسي في ليبيا تهديدا، متهما فرنسا بأنها تسعى لزيادة وجود روسيا هناك.

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وكان الرئيس الفرنسي قد نفى أمس الاثنين خلال لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تكون بلاده دعمت أو قبلت بهجومه على طرابلس قبل أكثر من عام.

وجدد ماكرون إنتقاده دور تركيا في ليبيا، وقال إنها هي المتدخل الرئيسي الآن هناك، وإنها تتحمل ما سماها "مسؤولية تاريخية وجنائية"، وكان قد وصف قبل ذلك الدور التركي في ليبيا باللعبة الخطيرة، مما إستدعى أيضا ردا تركيا غاضبا.

وتأتي الاتهامات المتبادلة بين أنقرة وباريس بشأن ليبيا في سياق توتر بينهما إشتد عقب الهزائم التي تعرض لها حفتر مؤخرا حين خسر كل معاقله في الغرب الليبي.