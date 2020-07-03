اخبار العالم

تركيا تهاجم فرنسا وتتهمها بنقل أموال الإمارات إلى ليبيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

هاجمت تركيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووصفت سياسته في ليبيا بالتدميرية

 

وفي حين حدد الاتحاد الأوروبي موقفه من طرفي الصراع في هذا البلد، أكدت واشنطن وطرابلس على ضرورة "طرد المرتزقة".

 

وفي تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو  أمس الثلاثاء في أنقرة، كردّ على تصريحات ماكرون تحدث فيها عن مسؤولية "جنائية" لتركيا في ليبيا، قال إن فرنسا توجد في ليبيا لتحقيق مصالحها فقط، ووصف موقفها تجاه هذا البلد بالاستعماري والهدام، مضيفا أن عليها أن تكون شفافة وصادقة قبل أن يقوم ماكرون بإنتقاد تركيا، وفق قوله.

 

وأكد الوزير التركي على أن فرنسا تدعم "شخصا إنقلابيا"، وتتحرك وفقا لمفهوم مدمر في ليبيا، مشيرا إلى أن باريس ورغم نفيها دعم اللواء الليبي المتقاعد حفتر فإنها تنقل أموال الإمارات إليه.

 

وذكر أن هناك نقاشا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إعتبار الوجود الروسي في ليبيا تهديدا، متهما فرنسا بأنها تسعى لزيادة وجود روسيا هناك.

Advertisements

 

وكان الرئيس الفرنسي قد نفى أمس الاثنين خلال لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تكون بلاده دعمت أو قبلت بهجومه على طرابلس قبل أكثر من عام.

 

وجدد ماكرون إنتقاده دور تركيا في ليبيا، وقال إنها هي المتدخل الرئيسي الآن هناك، وإنها تتحمل ما سماها "مسؤولية تاريخية وجنائية"، وكان قد وصف قبل ذلك الدور التركي في ليبيا باللعبة الخطيرة، مما إستدعى أيضا ردا تركيا غاضبا.

 

وتأتي الاتهامات المتبادلة بين أنقرة وباريس بشأن ليبيا في سياق توتر بينهما إشتد عقب الهزائم التي تعرض لها حفتر مؤخرا حين خسر كل معاقله في الغرب الليبي.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تهاجم فرنسا وتتهمها بنقل أموال الإمارات إلى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا