بعد حريق منشأة نطنز النووية .. إيران تحذر إسرائيل والولايات المتحدة

نشرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" مقالا ألمحت فيه إلى تورط دول معادية بينها إسرائيل والولايات المتحدة فى حادث تعرض منشأة نطنز النووية للحريق.

وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" قالت الوكالة: "إذا كانت هناك إشارات إلى عبور دول معادية خطوط إيران الحمراء بأى شكل من الأشكال، وخاصة إسرائيل والولايات المتحدة،

فيجب إعادة النظر فى استراتيجية إيران لمواجهة الوضع الجديد بشكل أساسى".

وذكرت "إرنا" أن حسابات مجهولة على وسائل تواصل اجتماعى إسرائيلية زعمت أن الدولة العبرية مسؤولة عن "محاولات التخريب".

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وقالت قناة "بى بى سى" الناطقة باللغة الفارسية، التى تعتبرها السلطات الإيرانية

معادية، إنها تلقت بيانا "قبل ساعات" من الحادث من مجموعة تسمى "الفهود الوطنية" وأعلنت فيه مسؤوليتها عن الحادث.

وزعمت المجموعة أنها تضم "منشقين موجودين فى الأجهزة الأمنية الإيرانية" وقالت إن الموقع استهدف لأنه ليس "تحت الأرض" وبالتالى لا يمكن إنكار الهجوم عليه.

ولم تقدم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تفسيرا حول سبب الحريق الذى شب فى وحدة قيد الإنشاء لتخصيب اليورانيوم بمفاعل نظنز النووى الخميس.