البرلمان التونسى يؤجل النظر فى تصنيف الإخوان منظمة إرهابية

قرّر البرلمان التونسى تأجيل النظر فى موعد جلسة عامة لمناقشة لائحة متعلقة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا تقدمت بها كتلة الحزب الدستورى الحر، حسبما أفاد موقع "العربية نت".

وتطالب اللائحة التى تقدم بها الحزب منذ 8 يونيو، الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كل شخص طبيعى أو معنوى تونسى له ارتباطات مع هذه الجماعة، مرتكبا لجريمة إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب.

وكانت رئيسة الحزب عبير موسى اتهمت فى وقت سابق رئيس البرلمان راشد

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الغنوشى بالمماطلة فى تحديد تاريخ جلسة عامة لمناقشة هذه اللائحة التى تصفها بـ"المصيرية"، وهدّدت "بالدخول فى تحركات احتجاجية" فى حال رفض عرضها.

واعتبرت موسى أن فكرة اللائحة جاءت بعد ثبوت انخراط عدد من القيادات السياسية التونسية (فى إشارة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى وقيادات حزبه) فى منظمات عالمية تقودها شخصيات تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين ومعروفة بتطرف خطابها وفتاواها

الداعية للقتل والتفجيرات وإهدار الدماء، وإشراف تلك القيادات على مكاتب فى تونس لتمثيل هذه المنظمات الخطيرة وإدخال المال الأجنبى؛ لتأمين نشاطها وفتح الباب لغسل المال وتمويل الإرهاب، وهو ما يشكّل تهديدا للأمن القومى التونسى.

إلى ذلك، حذّرت من الاستمرار فى التعامل مع منظمة الإخوان الخطيرة التى قد تسبب فى تصنيف تونس فى القائمات السوداء للدول التى تتهاون فى تمويل الإرهاب وغسل الأموال، داعية إلى ضرورة إصدار قرار سياسى يحسم هذه المسألة ويغلق المكاتب والجمعيات الموجودة فى تونس التى يأتى منها التمويل الأجنبى المشبوه وتفتح الباب لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمنع الولاء لتنظيمات أجنبية.