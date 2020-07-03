لجنة الصحة فى الصين : يجب الاستعداد لانتشار جديد محتمل لـ كورونا

قالت السلطات الصحية فى الصين، مساء أمس الخميس، إن الحكومات المحلية والمؤسسات الطبية يجب أن تزيد الطاقة الاحتياطية لفحوص فيروس كورونا، استعدادا لزيادة الطلب عليها وسط حالات تفش محتملة.

وفى توجيهات على موقعها الإلكترونى، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه يتعين على السلطات المحلية وضع خطط طوارئ لتتمكن بسرعة من

زيادة طاقتها من اختبارات الحمض النووى.

وتشير التوجيهات إلى أن نتائج فحوص الحمض النووى تظهر خلال 6 ساعات للمرضى فى مستشفيات الحميات.

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وأشارت لجنة الصحة الوطنية إلى تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، أمس الأول الأربعاء، وهو نفس العدد المسجل فى

اليوم السابق.

وأضافت اللجنة، فى بيان لها، أن اثنتين من الإصابات الثلاث الجديدة لشخصين قادمين من الخارج، بينما رصدت العاصمة بكين حالة جديدة واحدة، ولم تسجل أى وفيات جديدة.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 فى البر الرئيسى الصينى وصل إلى 83537 حتى الأول من يوليو، بينما ظل عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذى يسببه الفيروس عند 4634 حالة.