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تونس توقف 72 مهاجرا حاولوا اجتياز الحدود البحرية باتجاه أوروبا 

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم أن وحداتها بمدينة طينة بمحافظة صفاقس أوقفت 24 مهاجراً من جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا بصدد التحضير للمشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه أوروبا.

من جهة أخرى، أفادت وزارة الدفاع التونسية أن عناصرها أنقذت 12 مهاجراً كانوا على متن مركب معطب وسط البحر على بعد 12 كيلومتر من شواطئ مدينة قليبية بمحافظة نابل.

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وأفاد المهاجرون أنهم كانوا متوجهون إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط في هجرة سرية.

إلى ذلك أفاد مسؤول أمني بالحرس البحري بمحافظة سوسة أنه تم إيقاف 36 مهاجراً وهم يستعدون لاجتاز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الإيطالية.

وقد تم التحفظ على المجموعات المهاجرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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