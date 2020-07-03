شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في البرازيل إلى 61.8 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل اليوم الخميس إنه تم تسجيل 1252 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في البلاد، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 61884.

وزادت حالات الإصابة بالفيروس 48105 ليصل الإجمالي إلى مليون و496 ألفا و858 حالة، في ثاني أسوأ تفش للفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.