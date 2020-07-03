شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تطلب من أمريكا تسليم مُتورطَين بهروب "غصن" والان نبدء بالتفاصيل
طلبت اليابان من الولايات المتحدة رسميا تسليم جندي سابق بالقوات الخاصة الأمريكية وابنه تتهمهما بمساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن على الهرب من البلاد خلال انتظاره المحاكمة بشأن مخالفات مالية.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة قضائية اليوم الخميس إن اليابان قدمت طلبا لوزارة الخارجية الأمريكية لتسليم مايكل تيلور وابنه بيتر بعد احتجازهما في ولاية ماساتشوستس في مايو أيار.
ولم يرد محامو تيلور وابنه على طلبات للتعقيب حتى الآن. وكان المحامون قد قالوا إن تيلور وابنه لا يواجهان اتهامات في اليابان تجعل تسليمهما ممكنا بناء على اتفاقية بين الولايات المتحدة واليابان.
كانت السلطات قد ألقت القبض على الاثنين في مدينة هارفارد بولاية ماساتشوستس يوم 20 مايو بناء على طلب اليابان بعدما اتهمتهما في يناير بمساعدة غصن على الفرار من البلاد داخل صندوق يوم 29 ديسمبر 2019.
وفر غصن إلى لبنان، حيث قضى طفولته، بعدما اتُهم بارتكاب مخالفات مالية. وينفي غضن الاتهامات.
ولا توجد اتفاقية لتسليم المطلوبين بين اليابان ولبنان.
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