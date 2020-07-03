نتنياهو يهدد بإستخدام «الضربة قاضية»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش على أهبة الاستعداد للتعامل مع جميع السيناريوهات "بقوة هجومية كبيرة جدا"، متوعدا من سيحاول مهاجمة إسرائيل بـ"ضربة قاضية".

وجاء تصريح نتنياهو في سياق كلمة ألقاها اليوم الخميس في جبل هرتزل بالقدس خلال مراسم إحياء ذكرى الجنود الإسرائيلين الذين سقطوا في عملية "الجرف الصامد"، أي حرب غزة الثالثة.

Advertisements

وقال: "لا نقع بالأوهام. التحديات الأمنية التي نواجهها تلزمنا الترقب المستمر.. نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن أنفسنا بحرا وجوا وبرا، بما في ذلك من خلال إقامة الحاجز ضد الأنفاق على طول حدود قطاع غزة، ومن المقرر اكتمال إنشاء هذه العقبة قبل نهاية هذا العام".

وأضاف: "في الوقت نفسه مستعدون للتعامل مع جميع السيناريوهات بقوة هجومية كبيرة جدا. وكل من سيحاول أن يتحدانا من خلال القيام بأعمال عنف سيتكبد ضربة قاضية".

وتابع: "لو كان أعداؤنا يدركون حجم الضربة التي سيتلقونها لكانوا يعيدون عقارب الساعة إلى الوراء دون أدنى شك".